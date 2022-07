Prinzessin Eugenie und ihr neues Leben in Portugal

Die britische Prinzessin Eugenie und ihr Ehemann Jack Brooksbank haben offenbar einen Neustart geplant - und zwar nicht im regnerischen Großbritannien, sondern in Portugal. Ihre Entscheidung können sie laut einem Medienbericht auch gut argumentieren. "Sie sind fertig mit all den Dramen, die sich gerade im Buckingham Palace abspielen", zitiert New Idea einen angeblichen Insider. "Eugenie will sich auf (Söhnchen) August konzentrieren und - hoffentlich - ein weiteres Baby bekommen. Neben all dem Stress der Gerichtsverfahren und dem Leid, mit dem die Familie zu kämpfen hat, während der Gesundheitszustand der Königin weiterhin schwankt, möchte sie sich auf ihre neue Familie konzentrieren." Ein Umzug nach Portugal sei demnach "genau das Richtige" für sie.

Eugenie braucht Abstand

Eugenie und Brooksbank residierten bisher in Frogmore Cottage, benannt nach den vielen Fröschen in der Umgebung, auf dem Gelände von Schloss Windsor. Es verfügt über mehrere Schlafzimmer und hat Platz für ein Fitness- und ein Yoga-Studio. Inzwischen sollen sie ein Heim in der malerischen portugiesischen Gemeinde Comporta bezogen haben. Künftig wolle das Paar seine Zeit zwischen Großbritannien und Portugal aufteilen, heißt es.