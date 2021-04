Prinzessin Eugenie teilt persönliche Erinnerungen an ihren Opa Prinz Philip

Nicht nur die Queen, Prinz William, Charles und Harry haben sich öffentlich zum Tod von Prinz Philip geäußert und dem am 9. April im Alter von 99 Jahren verstorbenen Prinzgemahl Tribut gezollt. Auch Philips Enkelin Prinzessin Eugenie hat nun ganz persönliche Erinnerungen an ihren Großvater geteilt.

Eugenie teilt private Erinnerungen an Prinz Philip

Die jüngere Tochter von Prinz Andrew und Sarah Ferguson nahm auf Instagram mit zwei Schnappschüssen, die sie zusammen mit Prinz Philip zeigen, Abschied. "Liebster Opa, wir alle vermissen dich", beginnt die 31-Jährige ihr persönliches Statment, das sie am 14. April veröffentlicht hat. "Du wärst so berührt von all den Ehrungen, die mir in den letzten Tagen zuteil wurden", schreibt Eugenie, die vor Kurzem zum ersten Mal Mama geworden ist.

Viele Menschen hätten mit ihr Erinnerungen an den Duke of Edinburgh geteilt. "Die Leute erinnern sich daran, wie sie beim Abendessen neben dir gesessen oder dir einmal ihre Hand geschüttelt haben. Sie erinnern sich, dass du im Vorbeigehen 'Hallo' gesagt hast [...]", schreibt sie und teilt dabei auch ganz intime Erinnerungen an ihren Opa.