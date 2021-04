Queen absolviert ersten offiziellen Auftritt nach Prinz Philips Tod

73 Jahre lang waren Queen Elizabeth II. und Prinz Philip verheiratet. Ihre "Stärke und Stütze" hat die Königin nun verloren. Ihr Ehemann ist am Freitag im Alter von 99 Jahren gestorben. Eine Pause gönnt sich die britische Monarchin allerdings nicht. Die 94-Jährige hat bereits an ihrem ersten offiziellen Termin seit Philips Tod teilgenommen.

Queen absolviert ersten Termin nach Philips Tod

Die Königin, die im April 95 Jahre alt wird, veranstaltete am Dienstag in Windsor Castle eine Zeremonie zu Ehren von Earl Peel, der eine Woche vor dem Tod von Prinz Philip als Lord Chamberlain zurücktrat. Pflichtbewusst verabschiedete Elizabeth den Earl in seinen wohlverdienten Ruhestand. Lord Chamberlain ist die Bezeichnung für den leitenden Beamten des Britischen Hofes. Die Funktion entspricht der des Kämmerers oder Hofmarschalls. Earl Peel hatte in dieser Funktion vierzehn Jahre lang gedient, wie die Daily Mail berichtet.

"Der Earl Peel hatte heute eine Audienz bei der Queen. Er übergab seinen Stab und seine Amtsabzeichen als Lord Chamberlain und das Abzeichen des Kanzlers des Royal Victorian Order und verabschiedete sich", heißt es in einer von der BBC veröffentlichten Erklärung. Offizielle Fotos gibt es von dem Termin keine.