Prinzessin Dianas Spitzname für Harry verrät, wie sie seine Zukunft sah

Diana starb 1997 bei einem Autounfall in Paris. Die Bilder von ihrer Beerdigung, bei der der damals 15-jährige William und sein zwei Jahre jüngerer Bruder Harry hinter dem Sarg ihrer "Mummy" schreiten mussten, haben sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. "Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht an unsere Mutter denken", sagte das "Scheidungskind" William vor vielen Jahren dem Sender BBC. "Wir vermissen ihren Einfluss, denn sie war ein großes Vorbild für uns."