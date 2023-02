Paris Hiltons Familie wusste tagelang nicht, dass sie Mutter wurde

Hilton und Reum wollten Zweisamkeit

Am Tag der Geburts des Kindes habe sie laut Harper's Bazaar getarnt mit dunkler Perücke und Hoodie das Spital aufgesucht. Nur sie, Reum und ihre Leihmutter wussten zu diesem Zeitpunkt von dem Baby. Die Familien der beiden erfuhren angeblich erst vom Nachwuchs, nachdem Hilton es auf Instagram gepostet hatte.

Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus zog das Paar weiter alle Register, um die Neuigkeiten auch vor ihren Mitarbeitern zu verbergen. Hilton und Reum hätten ihnen mitgeteilt, dass sie ihr Haus streichen lassen um sicherzustellen, dass während ihrer Ankunft niemand zu Hause war. Zwei Tage konnten die frischgebackenen Eltern so die Zeit mit ihrem Baby genießen.

Überraschende Baby-News

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Hilton im Jänner das Foto einer Frauenhand mit weiß lackierten Fingernägeln, in der ein Babyhändchen den Daumen umklammert. "Du wirst jetzt schon jenseits des in Worte Fassbaren geliebt", schrieb Hilton dazu in einem mit blauem Herz versehenen Post. Neben vielen Gratulantinnen und Gratulanten in der Kommentarspalte zum Posting freuten sich auch Stars wie Heidi Klum und Kim Kardashian mit der frischgebackenen Mutter.