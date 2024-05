Warum Prinzessin Diana für Model Anna Ermakova eine große Inspiration ist

Cannes kann's derzeit wieder so richtig - Stars und Sternchen tummeln sich an der französischen Riviera. Auch Model Anna Ermakova ist mit ihrer Mama Angela mittendrin statt nur dabei.

Eine der neuen Eissorten heißt ja "Euphoria", aber was macht das Model und die "Let's Dance"-Siegerin (2023) so richtig euphorisch? "Wenn ich performe. Das ist das Erste, was mir in den Kopf kommt. Das ist mit nichts zu vergleichen", erzählt sie.

Das Filmfestival an sich findet sie sehr faszinierend, vor allem aufgrund der Geschichte.