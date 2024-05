Iggy Pop "Cannes" immer noch: Der "Godfather of Punk" rockt die Croisette

Alles, was filmtechnisch Rang und Namen hat, trifft sich derzeit in Cannes, denn dort finden die legendären Filmfestspiele statt - quasi der Tanz um die goldene Palme.

Aber auch ein berühmter Rocker, der "Godfather of Punk" Iggy Pop (77; sein Album "Every Loser" erschien 2023) verspürte den Wunsch französischen Sand unter den Zehen zu spüren. Dort rührt er nämlich musikalisch die Werbetrommel.

"Siouxsie kann singen wie ein Vogel. Ich habe immer gedacht, dass sie eine großartige Frau ist. Ihre Version des Liedes war schon etwas Besonderes, aber was hier passiert ist, als wir zusammen gesungen haben, ist wirklich einzigartig", so Iggy Pop über die Zusammenarbeit.

"Er ist eine Legende! Und er macht seit so vielen Jahren so einen unglaublichen Job. Ich habe dafür großen Respekt, denn das ist nicht leicht. So viele Jahre weiterzumachen und sich selbst treu zu bleiben", so Model Anna Ermakova im KURIER-Gespräch.

"Ich finde ihn als Mann so spannend, er ist ja nicht mehr der ganz Jüngste, aber er hat einen supercoolen Humor! Under hat so eine krasse Austrahlung, er hat so etwas "Wildes, so etwas Männliches", zeigte sich auch Model und Schauspielerin Barbara Meier schwer von der Musik-Ikone beeindruckt.

Aber auch der junge Singer-Songwriter (wurde auch schon für einen Grammy nominiert) Troye Sivan (28) ist in Cannes mit dabei, denn er hat gemeinsam mit dem Producer und DJ Mura Masa (28) einen Remix seines Songs "Honey" in verschiedenen Versionen passend zu den beiden neuen Eis-Geschmacksrichtungen aufgenommen.