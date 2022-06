Prinz zu Sayn-Wittgenstein und Frau bei Kutschenunfall verletzt

Gustav Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg und seine frisch angetraute Ehefrau Carina (beide 53) überstanden einen Kutschenunfall am Starnberger See ohne schwerwiegende Blessuren. Die Polizei sprach am Dienstag von leichten Verletzungen beim männlichen Fahrgast und mittelschweren Verletzungen beim weiblichen Fahrgast sowie dem Kutscher.

Gustav Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg: Kutschenunfall mit Ehefrau Carina

Allzu schwerwiegend waren die Blessuren einem Sprecher von Gustav Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg zufolge aber nicht: Die beiden hätten den Zwischenfall bei einer Kutschfahrt in Bernried in Bayern ohne Folgen überstanden, teilte er am Dienstag mit. Sie seien noch am Abend nach dem Unfall am Sonntag mit dem Auto heimgefahren.