Küche, Bim und Kammerchor: Tag 2 des Wien-Besuchs von Máxima und Willem-Alexander

Bezaubernd im taubengrauen Spritzen-Kleid und äußerst gut gelaunt präsentierte sich Königin Máxima der Niederlande an der Seite ihres Mannes, König Willem-Alexander, am Dienstag während des dichten Programms. Sogar den Kochlöffel haben beide geschwungen, denn beim Besuch der "Community-Cooking"-Küche, einer sozialen Einrichtung der Caritas, packten die beiden mit an.