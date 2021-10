Prinz Williams und Kates geheime Karrierepläne für Charlotte und Louis

Die britische Adelsexpertin Camilla Tominey behauptet nun in ihrer Youtube-Serie "Royal Insight", dass William und Kate nicht wollen würden, dass ihre Jüngsten nur leere "Mitläufer" werden und nennt den in Ungnade gefallenen Charles-Bruder Prinz Andrew als Beispiel. Stattdessen würden sie sich für Charlotte und Louis eigene Karrieren wünschen. Die beiden sollen künftig auf das "richtige Gleichgewicht" zwischen den beruflichen Wünschen ihrer Kinder und deren königlichen Verpflichtungen achten, so Tominey.

Prinz Charles, der seiner Mutter Queen Elizabeth II. auf den Thron folgen wird, wünsche sich ohnehin eine "schlankere" Monarchie, so Tominey. Man werde in Zukunft also weniger Royals sehen.