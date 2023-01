Prinz Williams "klare" Antwort auf Harrys Sorge um Charlotte und Louis

Charlotte & Louis wie Harry die ewigen Zweiten?

"Und das tut weh, es macht mir Sorgen", sagte er der britischen Zeitung Telegraph. Dass Harry sich um seine Nichte und seine Neffen sorge, sei William sauer aufgestoßen. "Er hat mir sehr deutlich gemacht, dass seine Kinder nicht in meiner Verantwortung liegen", so Harry gegenüber dem Telegraph.

Im englischen Original lautet der provokative Titel von Harrys kürzlich erschienene Memoiren "Spare". Das Wort spielt auf die Redewendung "the heir and the spare" an - also "der Erbe und der Ersatz". In diesem Fall wäre Prinz William als Thronfolger der Erbe, sein jüngerer Bruder Harry der Ersatz, der höchstens beim Tod des Älteren zum Zuge kommen könnte. In seinem Buch und in Interviews beschreibt Harry seine Erfahrungen als der ewige - seinem Empfinden nach weniger wichtige - Zweite.

Harry soll für die Biografie, die er gemeinsam mit dem Ghostwriter J.R. Moehringer verfasst hat, eine Vorauszahlung von umgerechnet 20 Millionen Euro erhalten haben. Er hat angekündigt, einen Teil der Erlöse zu spenden.