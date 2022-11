Prinz Williams großer Traum: "Das Einzige, das ich noch nicht tun konnte"

Der britische Prinz William hat kürzlich vor organisierter Kriminalität im illegalen Handel mit Wildtieren gewarnt. "Es ist ein Krieg, der nicht wirklich gesehen wird", sagte der Thronfolger im Oktober im Science Museum in London. In den vergangenen zehn Jahren hätten mehr als 1.000 Ranger in Afrika ihr Leben verloren, die versucht hätten, Wildtiere und Natur zu schützen. "Das ist wirklich furchtbar." Die Natur sei eines der größten Vermögen, das die Welt besitze, sagte William. Er selbst habe von klein auf viel von seinem Vater und Großvater darüber gelernt.

Prinz William will Gorillas sehen