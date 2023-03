Prinz William: Worüber Diana heutzutage sehr enttäuscht wäre

Die im Jahr 1997 bei einem Autounfall verstorbene Prinzessin Diana hatte dem Kampf gegen Obdachlosigkeit viel Engagement gewidmet. Sie nahm William mit in eine Obdachlosenunterkunft, als dieser elf Jahre alt war. Schon zu seinem 40. Geburtstag im vergangenen Jahr kündigte William an, stärker in diese Fußstapfen treten zu wollen und setzte Akzente in eine ähnliche Richtung: Damals war er mit roter Weste und Kappe beim Verkaufen der Obdachlosenzeitung Big Issue in den Straßen Londons zu sehen. Er selbst hatte in einem Gastbeitrag über das "lösbare Problem" geschrieben.

Mit Blick auf seine Kinder fügte William hinzu: "Ich hoffe, dass ich George, Charlotte und Louis in den nächsten Jahren zu den fantastischen Organisationen mitnehmen kann, die inspirierende Arbeit leisten - genauso, wie es meine Mutter mit mir getan hat."