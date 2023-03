Ausstieg aus Königshaus: Prinz Joachim und Prinzessin Marie ziehen in die USA

Es erinnert ein wenig an die Geschichte von Herzogin Meghan und Prinz Harry: Im dänischen Königshaus bahnen sich große Veränderungen an, denn Prinz Joachim und Prinzessin Marie kündigen einen Umzug in die USA an, nachdem ihren Kindern die königlichen Titel aberkannt wurden.

Prinz Joachim über Umzug nach Amerika

Prinz Joachim ist der jüngere Sohn von Königin Margrethe II, die seinen vier Kindern Nikolai, Felix, Henrik und Athena im vergangenen September die Prinzentitel entzog. Sechs Monate später wird nun bekannt, dass Joachim, seines Zeichens Sechster in der dänischen Thronfolge, Attaché der Verteidigungsindustrie an der dänischen Botschaft in Washington wird - und aus diesem Grund zusammen mit seiner Familie in die Vereinigten Staaten ziehen wird.