Prinz William: Nicht besonders glücklich über neues Hobby von Sohn George

Herzogin Kate und ihr Ehemann Prinz William versuchen ihre drei gemeinsamen Kinder, obwohl sie Mitglieder der britischen Königsfamilie sind, so bodenständig und normal wie möglich zu erziehen. Dabei sei den Eltern angeblich besonders wichtig, dass George (8), Charlotte (6) und der kleine Louis (3) so viel Zeit an der frischen Luft verbringen wie möglich. Bei seinem Besuch der British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) erklärte Prinz William, dass sein 8-Jähriger ein neues Hobby hat, bei dem der dreifache Vater "vorsichtig" sein möchte.

Prinz William spricht über Hobby seines Sohnes

Der Herzog von Cambridge besuchte das Hauptquartier der BAFTA, um zu erfahren, wie das neu renovierte Gebäude dazu beitragen wird, die Unterstützung für britisches Fernsehen und Film heute zu erhöhen. Dabei sprach der 39-Jährige mit Empfängern von BAFTA-Stipendien, darunter Harry Petch, welcher 2021 BAFTA Young Game Designer Mentor-Gewinner war. Im Gespräch gab der Royal intime Einblicke in sein Familienleben und enthüllte die neuesten Hobbys seiner drei Kinder.