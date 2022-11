Mit 73 Jahren war Charles III der älteste Monarch, der je den britischen Thron bestieg. Nach Meinung des britischen Autors Andrew Morton könnte ihm seine Blütezeit trotzdem noch bevorstehen. "Charles hat lange genug gewartet. Ich denke, er hat einige Ideen für die Monarchie, die er umsetzen möchte. Ich würde nicht sagen, dass er dies nur widerwillig tut", sagte er dem Magazin Marie Claire. Morton schließt demnach aber nicht aus, dass Prinz William zugunsten seines ältesten Sohnes George (9) einmal auf den Thron verzichten könnte. "Ich denke, William hat es immer als Job und nicht als Berufung gesehen", so Morton.

William: Thronverzicht unwahrscheinlich

Dies wäre eine kleine Sensation. "Im Vereinigten Königreich haben wir keine ehrenvolle Tradition der Abdankung", sagte der Verfassungsexperte Robert Hazell erst heuer. "Wegen des furchtbaren Beispiels ihres Onkels Edward VIII" hätte auch die inzwischen verstorbene Queen Elizabeth II nie ans Zurücktreten gedacht. Edward VIII sei 1936 "faktisch gezwungen gewesen abzudanken, weil er eine Amerikanerin - Wallis Simpson - heiraten wollte, die zweifach geschieden war, und zu der Zeit war das für die Gesellschaft und die Regierung inakzeptabel", rief der Rechtsprofessor vom University College London und Herausgeber des Buches "The Role of Monarchy in Modern Democracy" im APA-Gespräch in Erinnerung. "Und ich glaube, in den Augen der königlichen Familie war das Verhalten Edwards VIII egoistisch." Elizabeth II habe als Monarchin stets "ungemein gewissenhaft" all ihre Pflichten erfüllt. Für das Leben von Prinz George hätte ein Verzicht Williams auf die Krone weitreichende Folgen.