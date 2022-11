Zum 74er: Palast veröffentlicht ungesehenes Foto von König Charles

In seinem Alter sind viele längst in Pension. King Charles III, der am 14. November seinen 74. Geburtstag feiert, hat seinen größten Karriereschritt - nämlich den auf den Thron - erst kürzlich gemacht. Seit zwei Monaten regiert er als Monarch, nachdem er die Nachfolge seiner am 8. September verstorbenen Mutter Elizabeth II angetreten hat. Zum Ehrentag des neuen Königs veröffentlichte der Palast ein neues Foto, das ihn im Windsor Great Park an einer Eiche lehnend zeigt: