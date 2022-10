Prinz William und Kates Auszeit für die Kinder

George, Charlotte und Louis mussten sich damit in einer neuen Umgebung und an einer neuen Schule zurechtfinden. Die drei besuchen nun die private Lambrook School. Für Prinz Louis, der mit dem Vorschuljahr (reception) begann, war es heuer die erste Berührung mit dem Leben als Schüler. Ihr erster Schultag sollte just auf den den Todestag ihrer Urgroßmutter Queen Elizabeth II fallen.