Prinz William spricht offen über psychische Probleme

Prinz William (36) unterstützte eine Konferenz für geistige Gesundheit. Dort erzählte er am Dienstag offen von seinen traumatischen Einsätzen als Rettungspilot und wie sich durch sein Vaterdasein der Stresslevel in dieser Rolle verstärkten.

Prinz spricht über persönliche Herausforderungen

Der Prinz nahm laut dem Magazin People an der ersten "This Can Happen" Konferenz in London teil. Mit dabei waren auch der befreundete Neil Laybourn, der bekannt für seinen Einsatz zum Thema geistige Gesundheit ist. Dabei sprach William in einer Sitzung über psychische Gesundheit, die von Tina Daheley moderiert wurde, genau wie Laybourn über die Problematik, als Mann bei psychischen Belastungen Hilfe zu suchen.

Der Prinz hatte sich bereits zuvor zum Thema geistige Gesundheit geäußert (dazu mehr). Er sprach dabei auch über die persönlichen Herausforderungen, denen er als Rettungspilot oft gegenüberstand.