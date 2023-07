Prinz William "bricht seine eigenen Regeln", um Kate näher zu kommen

William und Kate: Perfekt dosierte Liebesdarstellung

"Seit ihrer Heirat versorgen William und Kate ihre Fans und sich gegenseitig mit einer Flut romantischer Gesten und Berührungsritualen", meint die britische Körperspracheexpertin Judi James. Gegenüber der Zeitung The Daily Express sagte sie: "Wir können sehen, dass sie ein romantisches und verliebtes Paar sind, aber sie lassen niemals zu, dass ihre Rituale den Betrachter ausschließen." Ihre romantischen Gesten seien nicht übetrieben oder künstlich, so James. "Subtilität ist für ihre öffentliche Rolle von entscheidender Bedeutung, und als Royals signalisieren sie, dass sie ein starkes Paar sind - was nach den Beziehungsdramen der Vergangenheit wichtig ist."