James Middletons Frau zeigt Babybauch in Wimbledon - und kopiert Prinzessin Kate

Alizée trägt Kates Lieblingsmarke

Am Freitagmorgen besuchte das Paar ein Tennismatch in Wimbledon und zeigte sich dabei verliebt wie am ersten Tag. Die Daily Mail veröffentlichte Fotos der werdenden Mama mit Babybauch in einem leuchtend grünen Kleid von Prinzessin Kates Lieblingsmarke Sezane (zu sehen hier).