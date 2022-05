Prinz William bettelt um Comeback bekannter Pop-Gruppe

Am Mittwoch überreichte Prinz William dem "Spice Girls"-Mitglied Mel B eine königliche Ehrung im Buckingham-Palast für ihren Einsatz gegen häusliche Gewalt. Als die Sängerin vom Royal ihren Orden als "Member of the Most Excellent Order of the British Empire" (MBE) erhielt, erkundigte sich der älteste Sohn von Prinz Charles nach den aktuellsten Plänen eines Comebacks ihrer Band und fügte sogar hinzu, er will sich für eine Rückkehr aller fünf Bandmitglieder einsetzen.

Prinz William wünscht sich "Spice Girls"-Comeback

Im Interview mit der britischen Zeitung The Sun schilderte Mel B ihren besonderen Moment im Buckingham-Palast, als sie am Mittwoch ihre royale Ehrung von Prinz William überreicht bekommen hat. Dabei kamen die beiden auch auf die "Spice Girls" zu sprechen. Als Fan der Popgruppe sei es Prinz William eine besondere Ehre gewesen, der 47-Jährigen ihren Orden zu überreichen. "William sagte zu mir: 'Ich bin so erfreut, dass ich ihn dir geben darf'", erzählte Melanie Brown.