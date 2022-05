"Spice Girl" Mel B: Ohne Unterwäsche zur royalen Ehrung mit Prinz William

Es war die erste royale Ordensverleihung (Investiture) im Buckingham-Palast seit Beginn der Pandemie vor mehr als zwei Jahren. Die Londoner Residenz von Königin Elizabeth II. (96) wird seit Jahren für insgesamt 369 Millionen Pfund (437 Millionen Euro) renoviert. Die Arbeiten wurden wegen der bevorstehenden Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Königin unterbrochen. Die Queen selbst residiert fast durchgehend auf Schloss Windsor westlich von London.

Royale Ehrung: Mel B kam ohne Unterwäsche

Gegenüber der britischen Zeitung The Sun enthüllte die Sängerin ein eher weniger royales Verhalten, denn zu ihrem besonderen Moment im Buckingham-Palast trug sie keine Unterwäsche. Unter ihrem figurbetonten Kleid sei sie "komplett nackt gewesen". Doch nicht nur auf ihre Unterhosen verzichtete die 46-Jährige, wie sie weiter ausführte: "Victoria [Beckham] hat mich gefragt: 'Wirst du Brustwarzenabdeckungen tragen?' Ich sagte: 'Warum die Mühe?'"

Die Ehrung für Mel B war bereits zum Jahreswechsel in den "New Year Honours" bekanntgegeben worden, in denen traditionell Hunderte Menschen mit Orden und Auszeichnungen bedacht werden. Am Mittwoch empfing auch der frühere englische Fußball-Nationaltrainer Roy Hodgson wegen seiner Verdienste eine Ehrung - der 74-Jährige darf sich fortan "Commander of the Order of the British Empire" (CBE) nennen. Das ist die dritthöchste Stufe im Ordenssystem.