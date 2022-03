Enthüllt: Prinz Philip tobte wegen Herzogin Meghan

Im April jährt sich der Tod von Prinz Philip, dem Ehemann von Queen Elizabeth II.. Seinem Begräbnis auf Schloss Windsor im vergangenen Jahr hatte Prinz Harry beigewohnt. Seine Ehefrau, Meghan, war aber in den USA geblieben. Zu diesem Zeitpunkt erwartete die Herzogin von Sussex ihr zweites Kind. Es wurde vermutet, dass Meghans Schwangerschaft ein Mitgrund dafür war, warum sie von einer Reise nach England absah. Adels-Experte Christopher Andersen behauptet jedoch, dass Philip vor seinem Tod nicht mehr gut auf Meghan zu sprechen gewesen sein soll - da er sich von Harrys Frau aufgrund des "Megxit" persönlich enttäuscht gefühlt habe.

Prinz Philip über Meghan: "Haben uns in ihr getäuscht"

Im Jänner 2020 gaben die Sussexes in einem Posting auf Instagram bekannt, als ranghohe Royals zurückzutreten. Der Autor des Buches "Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan" behauptet, Prinz Philip sei, als er von der Bekanntgabe erfahren habe, sofort zur Queen gegangen.

Der Prinzgemahl soll ausgesprochen wütend darüber gewesen sein, dass Harry und Meghan die königliche Familie im Vorfeld nicht von der Ankündigung informiert hatten.