Prinz Philip in Krankenhaus eingeliefert

Der britische Prinz Philip (98) ist in ein Londoner Krankenhaus gebracht worden. Er werde in der Klinik King Edward VII. beobachtet und behandelt, teilte der Buckingham-Palast am Freitag in London mit. Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme seines Arztes. Der Royal soll einige Tage im Krankenhaus bleiben.

Ruhe nötig

Der Ehemann von Queen Elizabeth II. (93) war dafür vom englischen Norfolk in die Hauptstadt gereist, allerdings nicht mit der Ambulanz. Er lebt seit einiger Zeit nicht mehr in London, um in seinem hohen Alter etwas Ruhe vom royalen Trubel zu bekommen. Die Queen hatte im Juni darauf bestanden, dass ihr Ehemann aus dem Buckingham Palast auszieht.