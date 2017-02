Prinz Louis & Tessy: Der Grund für die Scheidung

Für die Soldatin Tessy (31) hatte Prinz Louis, der drittgeborene Sohn von Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa von Luxemburg, einst auf seinen Platz in der Thronfolge verzichtet. Nun lassen sich Louis und Tessy nach zehn gemeinsamen Jahren scheiden.

Der Antrag sei am vergangenen Freitag von einem Richter an ihrem Wohnsitz in London für zulässig erklärt worden, sagte eine Sprecherin des großherzoglichen Hofes am Montag in Luxemburg. Nach sechs Wochen könne das Scheidungsurteil beantragt werden.

Foto: EPA/Str

"Zerrüttung" ist Trennungsgrund

Das Paar hatte im Jahr 2006 kurz nach der Geburt seines ersten Kindes geheiratet. Prinz Louis ist der drittälteste Sohn des Großherzogs von Luxemburg. Als Grund für die Scheidung sei Zerrüttung der Ehe angegeben worden.

Prinz Louis lässt sich scheiden

Nachdem der Prinz die Tochter eines Dachdeckers vor den Traualtar geführt hatte, lebte das Paar in London.

Foto: APA/EPA/SEBASTIEN NOGIER

"Ich bin sehr traurig zu bestätigen, dass Louis und ich uns nach 12 gemeinsamen Jahren scheiden lassen. Es ist extrem traurig zu realisieren, dass wir ab jetzt getrennte Lebenswege beschreiten", teilte Tessy schon im Jänner mit.

Foto: REUTERS/VINCENT KESSLER

Um ihre zwei gemeinsamen Söhne, Gabriel (10) und Noah (9), wolle sich das Paar aber auch weiterhin gemeinsam kümmern.

