Prinz Joachim von Dänemark wegen Blutgerinnsels im Gehirn notoperiert

Prinz Joachim von Dänemark hat sich wegen eines Blutgerinnsels im Gehirn in Frankreich einer Notoperation unterziehen müssen. Sein Zustand sei stabil und es gehe ihm "den Umständen entsprechend gut", teilte der dänische Königspalast am Sonntag mit.

Prinz Joachim von Dänemark notoperiert

Der 51-Jährige machte mit seiner Familie in der Residenz Chateau de Cayx im Südwesten Frankreichs Urlaub, als er am Freitagabend einen Schlaganfall erlitt. Der jüngste Sohn von Königin Margrethe II. wurde mit einem Krankenwagen in das 130 Kilometer entfernte Universitätskrankenhaus Toulouse gebracht und notoperiert. Wie lange er im Krankenhaus bleiben müsse, sei derzeit noch unklar, sagte Palastsprecherin Lene Balleby. Am Freitagnachmittag hatte der Prinz französischen Journalisten noch ein Interview gegeben.

Joachim befinde sich seit Freitagabend im Krankenhaus. "Glücklicherweise hat sich der Prinz rechtzeitig in professionelle Behandlung begeben und es geht ihm den Umständen entsprechend gut", hieß es demnach weiter. Seine Frau, Prinzessin Marie, mit der er seit 2008 verheiratet ist, sei bei ihm, hatte der Palast bereits am Samstag mitgeteilt. Die Königin hoffe, dass die Privatsphäre des Prinzen respektiert werde, während er sich im Krankenhaus befinde.