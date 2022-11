Prinz Harry wusste Antworten zu britischem Einbürgerungstest nicht

Der britische Königssohn Prinz Harry hat nach Aussage seiner Ehefrau Herzogin Meghan einige Fragen des britischen Einbürgerungstests nicht beantworten können. "Dieser Einbürgerungstest ist so schwierig", sagte die 41-Jährige in der am Dienstag veröffentlichten Folge ihres Podcasts "Archetypes". "Ich habe dafür gelernt und erinnere mich, wie ich gedacht habe 'Oh mein Gott'."

Meghan sollte Britin werden

Sie habe dann ihren Ehemann Harry (38) um Hilfe gebeten. "Und er so: 'Ich habe keine Ahnung'", berichtete Meghan im Gespräch mit der Schauspielerin Pamela Adlon ("Bumblebee").