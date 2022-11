König Charles not amused? Erstes Mitglied der Royal Family zieht ins Dschungelcamp

Erstmals zieht ein Mitglied der Royal Family ins britische Dschungelcamp ein. Mike Tindall (44), der Ehemann von Zara Tindall, einer Nichte von König Charles III, nimmt an der TV-Show "I'm a Celebrity... Get Me Out Of Here!" teil, wie der Sender ITV am Montagabend mitteilte. Die Show wird erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder in Australien gefilmt. Zuletzt fanden die Dreharbeiten in Wales statt.

Kakerlaken statt Luxus