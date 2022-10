Mike Tindall könnte im Dschungelcamp noch vor Charles "gekrönt" werden

Tindalls vergleichsweise offene Art dürfte den traditionsbewussten Royals nicht immer gefallen. In seinem Podcast gibt er immer wieder Einblicke sein Privatleben mit Ehefrau Zara, eine erfolgreiche Vielseitigkeitsreiterin. Vor der Geburt ihres dritten Kindes gab er etwa an, ihr Nachwuchs werde wohl Covy oder Coveena heißen - eine Anspielung auf den Zeugungstermin während der Corona-Pandemie. "Ich wünsche mir dieses Mal einen Buben, ich habe schon zwei Mädchen", sagte Tindall Ende 2020. Im März darauf kam dann Söhnchen Lucas Philip zur Welt. Zara Tindall galt als die Lieblingsenkelin der verstorbenen Königin Elizabeth II.

Das Vorbild des RTL-Dschungelcamps, die britische Show "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!", konnte wegen der Corona-Pandemie in den vergangenen zwei Jahren nicht in Australien gedreht werden. Das Camp wurde deshalb auf Schloss Gwrych in der Nähe von Abergele im Norden von Wales aufgeschlagen. RTL und der britische Sender ITV benutzen dieselbe Kulisse für die Sendung voller Ekel-Prüfungen. Offiziell bestätigt wurde Tindalls Teilnahme bislang nicht.