Katy Perrys hängendes Auge: Popstar meldet sich zu Wort

Mit Bezug auf Verschwörungstheoretiker ("Flatearthers") schreibt sie: "Ich lade euch ein, meinen Kaputte-Puppenaugen-Party-Trick mit nächstes Jahr in echt in Las Vegas zu sehen! Man werde in Erinnerungen schwelgen, die bis ins Jahr 2008 zurückreichen - "eine Zeit, in der wir nicht alle von der Paranoia unserer eigenen Echokammern gefangen waren", so Perry in Anspielung auf die Dynamik der Sozialen Netzwerke.