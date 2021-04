Prinz Harry könnte geplantes Wiedersehen mit William spontan absagen

Der britische Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan erwarten derzeit ihr zweites Kind. Das Mädchen soll im Sommer zur Welt kommen, berichtete das Paar Anfang März im vielbeachteten Interview mit US-Talkshowmoderatorin Oprah Winfrey. Nach der Geburt ihrer Tochter will sich das Paar laut Medinberichten erst einmal eine Auszeit nehmen.

Reise hängt vom Geburtstermin ab

Der Royal-Kommentatorin Katie Nicholl zufolge plane die Familie, in aller Ruhe ihr viertes Mitglied kennenzulernen. Dies könnte auch Auswirkungen auf Harrys geplante Großbritannien-Reise haben. Er und sein Bruder William wollen am 1. Juli mit einer Statue ihrer bei einem Autounfall ums Leben gekommenen Mutter Diana gedenken.

Das Kunstwerk soll dann am Kensington-Palast in London aufgestellt werden - an dem Tag wäre Prinzessin Diana 60 Jahre alt geworden. Die Installation hatte sich durch die Corona-Pandemie verzögert. Harry und William hatten die Statue jedoch schon vor mehr als drei Jahren angekündigt. Sie soll den Prinzen zufolge Besuchern helfen, über Prinzessin Diana nachzudenken. Die Statue wird für Besucher zugänglich sein und war bei dem britischen Künstler Ian Rank-Broadley in Auftrag gegeben worden. Sein Porträt von Königin Elizabeth II. ziert britische Geldmünzen.