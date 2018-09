Prinz Harry: Wilde Wetten zum 34. Geburtstag

Gerüchten des Klatschmagazins InTouch zufolge, wonach Herzogin Meghan ihr erstes Kind erwarten soll (dazu mehr), schlagen in Großbritannien hohe Wellen. Ob an den Behauptungen angeblicher Insider tatsächlich etwas dran ist, ist ungewiss. Dennoch wird in Wettbüros nun fleißig darauf gesetzt, dass die frohe Botschaft schon dieses Wochenende vom Palast enthüllt werden könnte.

Herzogin Meghan schwanger? England im Wettfieber

"So, wie zuletzt gewettet wurde, sieht es tatsächlich danach aus, als könnte die große Ankündigung direkt vor der Tür stehen. Wenn das zutrifft, sollten sich alle unsere Angestellten warm anziehen, denn dann wird es zum größten Wettfieber in der Geschichte kommen", erzählt Alex Kostin vom Wettbüro Bookmakers.tv gegenüber The Mirror.