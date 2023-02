Prinz Harry wartet immer noch auf Entschuldigung

In dem Video ist zu sehen, wie sich Portia de Rossi im wei√üen Hochzeitskleid ihren Weg durch G√§ste in einem gro√üen Raum bahnt. US-Country-S√§ngerin Brandi Carlile spielt auf der Gitarre, bevor Kardashian-Matriarchin Kris Jenner eine Rede h√§lt, in der sie an die Hochzeit des Paares im Jahr 2008 erinnert. "Diese beiden sind f√ľreinander geboren", so Jenner.