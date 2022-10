Prinz Harry "verlorene Seele, die von den Menschen um ihn herum gelenkt wird"

Prinz Harry ist seit ĂŒber vier Jahren mit Herzogin Meghan verheiratet - bei gemeinsamen Auftritten sieht man das Paar meist hĂ€ndchenhaltend als geschlossene Einheit auf Augenhöhe. Der britische Adelsexperte Duncan Larcombe behauptet nun, dass Harry sich in seinen Beziehungen stets unterordnet. "Harry hat sich verĂ€ndert und angepasst, je nachdem, mit wem er gerade zusammen war", so der Autor gegenĂŒber Fox News Digital. Diese Tendenz sei bereits wĂ€hrend seiner Beziehung zu Chelsy Davy, mit der er von 2004 bis 2011 liiert war, sichtbar geworden. "Harry hat sich mit einer ganzen Gruppe ihrer Kumpels angefreundet. Im Grunde hat er sich in einen von ihnen verwandelt", so Larcombe. Bei seiner spĂ€teren Freundin Cressida Bonas habe sich das Muster wiederholt. "Mit Cressida war er der BohĂšme, der in brandneuen, teuren Klamotten zu Musikfestivals ging." Auch in seiner aktuellen Beziehung habe sich Harry angepasst. So gaben er und Meghan 2020 bekannt, dass sie als hochrangige Mitglieder des britischen Königshauses zurĂŒcktreten wollen. Inzwischen leben sie in den USA, ihrer Heimat.