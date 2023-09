Prinz Harry und Hollywoodstars bei Messi-Fußballspiel - Meghan fehlte

Lionel Messi hat seine Erfolgsserie mit Inter Miami in der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS auch beim amtierenden Meister Los Angeles FC fortgesetzt. Der argentinische Weltmeister steuerte am Sonntag (Ortszeit) zwei Vorlagen beim 3:1-Sieg in Kalifornien bei, es war für Miami wettbewerbsübergreifend das elfte Spiel ohne Niederlage in Folge. Die Tore für das Team aus Florida erzielten Facundo Farias (14.), Jordi Alba (51.) und Leonardo Campana (83.).