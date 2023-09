Prinz Harrys unerwartete Anwort auf Frage, was er beruflich macht

Prinz Harrys neues Projekt ist da: Die Netflix-Dokuserie "Heart of Invictus" über Teilnehmer des von ihm Leben gerufenen Sportwettbewerbs für im Einsatz verletzte Soldaten ist seit 30. August abrufbar. Die "Invictus Games" werden in diesem Jahr vom 9. bis 16. September in Düsseldorf ausgetragen.

Der britischen Boulevardzeitung Mirror ist aufgefallen, dass Prinz Harry kurz überlegen musste, als ihm für seine Doku eine bestimmte Frage gestellt wurde: Jene, was er denn beruflich mache. Harry habe demnach überrascht gewirkt und sich kurz sammeln müssen, ehe er entgegnete: "Was ich mache? Ich bin Vater von zwei Kindern. Ich habe ein paar Hunde. Ich bin ein Ehemann. Ich bin Schirmherr der Invictus Games Foundation", so Harry. "Es gibt viele Hüte, die man sich aufsetzen kann, aber ich glaube, heute dreht sich alles um Invictus."

