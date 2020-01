Prinz Harry: Überraschungsauftritt in London

Harry scheint mit diesem überraschenden Auftritt, so kurz nach dem Statement der Queen, das ihn und Meghan aus der "Firma" ein für allemal ausschließt, beweisen zu wollen, dass er sich seiner bevorzugten Themen nach wie vor anzunehmen gedenkt. "His Royal Highness" hin oder her, der Prinz arbeitet offensichtlich auch ohne Titel sofort weiter. Ebenso Meghan: Die 38-Jährige weilt mit Sohn Archie in Kanada auf Vancouver Island und besuchte vergangene Woche bereits zwei Organisationen, die sich für Frauen stark machen.

Am Sonntag sprach der Prinz in einer auf Instagram veröffentlichten Ansprache über die Umstände des Rückzugs aus dem Königshaus sowie den Verlust seiner militärischen Titel und Aufgaben.