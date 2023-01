Nichts zu peinlich? Das wohl intimste Detail aus Prinz Harrys Buch

"Die Presse hatte ausführlich darüber geschrieben", kommentiert Harry das öffentliche Interesse an dieser äußerst intimen Angelegenheit. "Es gab unzählige Geschichten in Büchern und Zeitungen (sogar in der New York Times) darüber, dass Willy und ich nicht beschnitten wurden", behauptet er. "Mama hat es verboten, sagten sie alle", führt der 38-Jährige weiter aus. "Und obwohl es absolut stimmt, dass die Wahrscheinlichkeit, Erfrierungen am Penis zu bekommen, viel größer ist, wenn man nicht beschnitten ist, waren alle Geschichten falsch", stellt er klar und fügt hinzu: "Ich wurde als Baby geschnippelt."

Peinliche Enthüllung über Williams und Kates Hochzeit

Denn genau das war passiert: Harry zog sich bei einer Nordpol-Expedition im Jahr 2011 Erfrierungen an seinem besten Stück zu. "Als ich nach Hause kam, war ich entsetzt, als ich feststellte, dass meine unteren Regionen ebenfalls unterkühlt waren. Während die Ohren und Wangen bereits heilten, traf dies auf den Pimmel nicht zu", so Harry. So sei er dann auch auf die Hochzeit von William und Kate gegangen. Im Interview mit dem US-Talkmaster Stephen Colbert verriet Harry den Grund für das eisige "Problem mit den Kronjuwelen": Er habe sein Penis-Kissen nicht getragen, so der Prinz gegenüber dem erstaunten Moderator.

Die saftigsten Anekdoten aus Prinz Harrys Memoiren