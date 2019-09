Prinz Harry: Milliardendeal und royaler Fauxpas

Für seine "Invictus Games" tut Prinz Harry (34) einfach alles. Spenden sammeln, Promotion organisieren und nun: Staatsanleihen an der Börse verkaufen.

Beim Charity-Event eines Londoner Börsenunternehmens klemmte sich der Prinz kurzerhand zwei Hörer hinters Ohr und begann zu verkaufen. Promis wie Amanda Holden ("Britain's Got Talent") und "Game of Thrones"-Star Kit Harington waren übrigens mit von der Partie. Ergebnis: Ein Deal über 1,1 Milliarden Euro von Harry - mal eben so. Für das ausrichtende Unternehmen, das mit der Aktion jährlich der Opfer des 11. Septembers gedenkt, war der Staatsanleihenhandel einer der größten Abschlüsse der letzten fünf Jahre. Und zudem auch eine Finanzspritze für die "Invictus Games", die einen Teil des Batzens als Spende bekommen sollen.

Am Tag davor feierten diese im Übrigen fünfjähriges Bestehen, zur großen Freude von Harry, der seit jeher sein Herzblut in das Projekt zugunsten versehrter Kriegsveteranen steckt. Seit 2014 wird die paralympische Sportveranstaltung im Londoner "Queen Elizabeth Olympic Park" ausgerichtet.

