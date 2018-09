Meghan schließt Autotür selbst - und sorgt für Aufregung

Herzogin Meghan hat selbst eine Autotür hinter sich zugeworfen - und damit halb Großbritannien in Aufregung versetzt. Die Frau von Prinz Harry war am Dienstag mit einer schwarzen Limousine zu einer Ausstellungseröffnung in der Royal Academy of Arts in London gefahren worden und hatte nach dem Aussteigen selbst Hand an die Tür gelegt. Normalerweise ist dies Aufgabe von Bediensteten.

Ein Mann im Smoking, der Meghan zur Begrüßung lange die Hand geschüttelt hatte und danach offenbar auch die Autotür schließen wollte, hielt sich überrascht eine Hand vor den Mund. Mit der unbedachten Geste habe die 37-jährige Herzogin von Sussex viele Briten "schockiert", schrieb die Boulevardzeitung Express. Der Mirror monierte, dass Queen Elizabeth II. oder Herzogin Kate so ein Missgeschick "nie" in der Öffentlichkeit"passiert wäre.