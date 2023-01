Prinz Harry machte Meghan beim 3. Treffen ein romantisches Versprechen

Doch auch die schönen Seiten in Harrys Leben finden in seinen Memoiren Beachtung. So bescheibt er an einer Stelle eines der ersten Treffen mit seiner heutigen Ehefrau Meghan. "Wir campierten unter den Sternen", sagte Harry kurz nach der Verlobung. Ein besonderes Date - laut der Zeitung Mirror ihr drittes - führte sie gemeinsam nach Botswana, wo sie sich näher kommen sollten.

In "Spare" erinnert sich Harry an die Reise, die ihr Leben veränderte. Einmal sei ein Elefant direkt auf ihr Zelt zugekommen. Meghan "sprang auf", so der Prinz. Wenig später sei das Zelt von lautem Gebrüll "erschüttert" worden. Löwen hätten sich dem Paar genähert. Harry habe Meghan versichert: "Vertrau mir, ich werde dich beschützen."

Es war Liebe auf den ersten Blick: Als sich die beiden zum ersten Mal trafen, war Prinz Harry 31 Jahre alt und hatte einige gescheiterte Beziehungen und eine zehnjährige Armeekarriere hinter sich. Die US-Schauspielerin Meghan Markle war 34 und seit drei Jahren geschieden.