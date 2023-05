Prinz Harry könnte Krönung angeblich in letzter Sekunde noch absagen

Nur noch wenige Tage bis zum wichtigsten Tag im Leben von König Charles: An der Krönung am 6. Mai nehmen seine beiden Söhne aus seiner Ehe mit der verstorbenen Prinzessin Diana teil; Kronprinz William und sein jüngerer Bruder Harry. Der in den USA lebende Harry, der ohne seine Frau Meghan und ihre beiden Kinder Lilibet und Archie anreist, sowie Charles' ebenfalls in Ungnade gefallener Bruder Prinz Andrew dürften keine besondere Rolle übernehmen. Lange war offiziell nicht klar, ob Harry überhaupt in seine alte Heimat kommen würde, um seinen Vater bei der Zeremonie zu unterstützen.