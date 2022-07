Prinz Harry könnte bei nächstem Heimatbesuch große Veränderung erwarten

Im Rechtsstreit mit der britischen Regierung über den Schutz seiner Familie bei Besuchen in Großbritannien hat der mittlerweile in den USA lebende Prinz Harry einen Etappensieg erzielt. Der zuständige Richter gab in London am Freitag teilweise grünes Licht für seine Bestrebungen, rechtlich gegen die Entscheidung des britischen Innenministeriums vorzugehen. Bei einer ersten Anhörung hatten Harrys Anwälte vor einigen Wochen beantragt, diese gerichtlich prüfen zu lassen.