Prinz Harrys und Camillas Beziehung "aus dem Ruder gelaufen"

Die Beziehung des britischen Prinzen Harry zu Herzogin Camilla, der Frau seines Vaters Prinz Charles soll angespannt sein. Laut Ingrid Seward, Adelsexpertin und Autorin mehrerer Bücher über die Royals, verstanden sich die beiden einst gut - ihre Beziehung sei inzwischen aber "aus dem Ruder gelaufen". So sagt Seward im "Pod Save the Queen"-Podcast, dass Harry und Bruder William einst froh über Camilla als Stiefmutter gewesen waren. "Die meisten Eltern ihrer Freunde waren geschieden und wieder verheiratet - also war es keine wirklich ungewöhnliche Sache."

Keine Aussicht auf Besserung?

Camilla und William sollen seitdem an ihrer Beziehung gearbeitet haben, im Gegensatz zu Harry. "Ich glaube nicht, dass Harry viel für sie übrig hat (...). Bei William ist das anders. Er hat Camilla und das, was sie für seinen Vater getan hat, sehr zu schätzen und sie gut kennengelernt. Ich glaube, er hat sie sehr, sehr gern", so Seward.