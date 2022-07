Fürstenpaar stolz auf neuem Foto: Jacques & Gabriella treten in Charlènes Fußstapfen

Die Sommerferien bleiben nicht ungenutzt: Fürstin Charlène und Albert II. von Monaco haben sich für ihre beiden Kinder, Jacques und Gabriella, ein spannendes Freizeitprogramm überlegt und sie ein Sommer-Schwimm-Camp absolvieren lassen.

Jacques und Gabriella erhalten Schwimm-Diplom

"Erbprinz Jacques und Prinzessin Gabriella erhielten heute Nachmittag am Ende ihrer vom Yacht Club of Monaco organisierten Trainingswoche zur Entdeckung des Segelns und zur Sensibilisierung für die Meereswelt ihr Diplom für das 'Seadventures Summer Camp'", teilte der Fürstenpalast von Monaco auf Instagram mit. "In der Vorwoche hatten die Fürstenkinder an der monegassischen Meeresakademie [...] an einem Einführungskurs in Tauchen und Wasserrettung teilgenommen", heißt es weiter in dem Statement. Der Verleihung der Auszeichnung an ihre Kinder wohnten Albert und seine Ehefrau, sichtlich stolz, selbstverständlich bei, wie auf dem offiziellen Instagram-Account des Palastes veröffentlichte Fotos zeigen.

Charlène, die auf einem der veröffentlichten Bilder überglücklich in die Kamer strahlt, präsentierte sich bei dem Familienevent in einem weißen Kleid, zu dem sie roten Lippenstift trug. Albert kam im Anzug, zu dem er eine lässige Kappe kombinierte.