Prinz Harry hofft auf Beziehung seiner Kinder zur Royal Family

Harrys eigene Beziehung zu seinem Vater König Charles III und Bruder Prinz William ist derzeit durch die Veröffentlichung seiner Autobiografie "Spare" (deutsch: "Reserve") enorm belastet. Thronfolger William steht im Fokus der Vorwürfe. Harry beschreibt ein verhärtetes, kompetitives Verhältnis und wirft seinem Bruder unter anderem vor, ihn bei einem Streit körperlich angegriffen zu haben.

Nur sanfte Worte findet Harry hingegen für seine 1997 in Paris verunglückte Mutter Prinzessin Diana. "Der Heilungsprozess hat mich an einen Ort gebracht, an dem ich die Präsenz meiner Mutter stärker fühle als je zuvor", sagte der 38-Jährige dem US-Magazin. "Sie ist die ganze Zeit bei mir - mein Schutzengel."