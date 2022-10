Prinz Harry hat "keine Ahnung", warum ihn niemand mit seinem richtigen Namen anspricht

Auch sein Geburtstag, nachdem sich der kleine Henry ebenfalls erkundigte, dürfte heuer bescheidener als geplant ausgefallen sein: Er fiel in die zehntägige Staatstrauer für die Queen.

Er und seine Frau Herzogin Meghan sind nach dem Tod der Queen vor einer Woche länger als ursprünglich geplant in Großbritannien geblieben, um an den Trauerzeremonien teilzunehmen. Ihre beiden Kinder Archie (3) und Lilibet (1) sind in den USA geblieben.