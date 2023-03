Prinz Harry blickt zurück: "Ich habe nie nach Mitleid gesucht"

Der britische Prinz Harry hat im Gepräch mit dem Autoren und Trauma-Experten Gabor Maté auf die vergangenen Jahre zurückgeblickt und sprach dabei unter anderem über das Zerwürfnis mit seinem Vater Charles und seinem Bruder William.

"Viel verloren, viel gewonnen"

"Ich habe viel verloren", sagte der 38-Jährige am Samstag in dem online übertragenen Interview. Interessierte konnten sich zuvor Tickets kaufen. "Aber gleichzeitig habe ich auch viel gewonnen. Meine Kinder so aufwachsen zu sehen, wie sie es jetzt tun, wäre in dem Umfeld dort nicht möglich gewesen", sagte Harry mit Blick auf seine alte Heimat im Vereinigten Königreich.

"Als Opfer" sehe er sich "sicherlich nicht". "Ich bin wirklich dankbar, dass ich meine Geschichte in der Hoffnung teilen kann, dass sie anderen hilft, dass sie sie ermutigt und dazu beiträgt, zu verstehen." Eines habe er nie gewollt: "Ich habe nie nach Mitleid gesucht", so Harry.