Prinz Harry enthüllt: So frostig verlief letzter Auftritt mit Royal Family vor Megxit

"Wir waren nervös, die Familie zu sehen, weil all die Fernsehkameras und alle zu Hause zuschauten und alle im Publikum zuschauten", erinnert sich Harry an seine letzte Zeit als Senior Royal." Es ist, als würde man eine Seifenoper durchleben, in der alle anderen einen als Unterhaltung ansehen", beklagt er sich rückblickend.

Mit seiner Familie habe ihn zu diesem Zeitpunkt nicht mehr viel verbunden, gesteht er außerdem.

"Ich fühlte mich sehr distanziert vom Rest meiner Familie, was interessant war, weil so viel davon, wie sie arbeiten, darauf abzielt, wie es aussieht, und nicht, wie es sich anfühlt", erinnert sich Prinz Harry. "Und es sah kalt aus. Aber es fühlte sich auch kalt an."

Meghan und Harry wollten fulminanten Abgang

Meghan hingegen verriet, dass sie bei ihren letzten Auftritten vor dem Megxit im März 2020 bei ihren Outfits bewusst zu kräftigen Farben gegriffen hat, nachdem sie sich zuvor im Beisein der Royals in neutrale Töne gehüllt hatte, um nicht herauszustechen.